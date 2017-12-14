Москва, 14 декабря, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Число аккредитованных журналистов для участия в пресс-конференции президента России Владимира Путина составило 1640 — на 200 человек больше, чем годом ранее, сообщает 14 декабря «Первый канал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс конференция Владимир Путин

О самом важном в стране и мире Путина планирует спросить каждый журналист. Чтобы привлечь внимание, журналисты подготовили кричащие плакаты «Хочу на Луну», «Давайте спросим блондинку», «Самара в игре» и другие.

Некоторые представители СМИ использовали популярные образы, указывающие на проблемы в конкретных регионах, другие спрашивали о главном с помощью риторических вопросов.

Кроме российских журналистов, в пресс-конференции приняли участие представители СМИ из Китая, Японии, Кубы, Вьетнама, Турции, Ирана, Ливана, Ирака, Египта — всего в списке более 30 стран.

Отметим, что 13-я большая пресс-конференция российского лидера стала первой после объявления Путина об его участии в предстоящих президентских выборах.

Отвечая на вопрос журналиста о своем участии в выборах, Путин сообщил, что его предвыборная программа практически готова.

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При этом он не стал раскрывать ее содержание, указав, что в числе основных вопросов будут развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие технологии и повышение производительности труда.

Подробно о самых важных вопроса и ответах читайте в трансляции ИА REGNUM: Большая пресс-конференция Владимира Путина.