Москва, 14 декабря, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Управляющие компании необходимо отрезать от денежного потока, чтобы исключить возможность мошенничества с этой сфере. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов из Калуги и Рязани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По данным журналистов, сфера ЖКХ — фактически «черная дыра». Зачастую недобросовестные управляющие компании собирают деньги с населения, а после банкротятся, исчезая с рынка.

«Я не считаю, что ситуация в этой сфере развивается позитивно. Проблем больше, чем решений. Да, некоторые решения были приняты, что-то поменялось, но этого недостаточно. Думаю, что и региональные власти, и федеральные органы власти, которые за это отвечают, явно недорабатывают. Проблема заключается в том, что управляющие компании собирают деньги и за коммунальные платежи, и деньги по жилищным тарифам», — сказал Владимир Путин.

По данным президента, далеко не всегда УК расплачиваются с ресурсоснабжающими организация своевременно, при этом контроля недостаточно.

«В этой связи необходимо отрезать эти управляющие компании от денежного потока. Такой законопроект уже есть, нужно сделать это в ближайшее время. Другое решение — начисляют платежи, часто необоснованные, клиенты оспаривают, управляющие компании теперь должны будут сделать не только перерасчет, но и заплатить плюс 50% за неправильно выставленный счет. Эти решения должны быть доведены до конца».

Кроме того, президент обратил внимание на регулирование тарифов. Он отметил, что сейчас, несмотря на то, что рост коммунальных тарифов должен быть не более 4%, эта норма не выдерживается. В среднем рост по коммунальным платежам составляет 8,8%.

«Еще хуже с жилищными платежами. Здесь нет верхнего потолка. За эту часть платежи зашкаливают. В среднем сейчас рост — 23%, а местами — больше 30%. Нужно вводить ограничения, так же как по коммунальным платежам».

Также Владимир Путин отметил, что необходимо обеспечить развитие системы коммунального хозяйства, строительства новых объектов и коммунальный ремонт существующих.

ИА REGNUM напоминает, что 14 декабря президент РФ Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию, 13-ю по счету. Традиционное место встречи — Центр международной торговли на Красной Пресне в Москве.