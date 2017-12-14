Москва, 14 декабря, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Оценивать работу президента США Дональда Трампа должны американские избиратели, а не президент России. Однако заметны серьезные достижения в экономике этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной большой пресс-конференции 14 декабря в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Не мне оценивать работу президента Трампа. Это должен сделать его избиратель», — ответил Путин на соответствующий вопрос журналиста.

Вместе с тем глава государства отметил объективные успехи лидера США. Так, рост рынков говорит о доверии инвесторов к американской экономике и, соответственно, к деятельности Трампа.

Однако у Трампа есть и множество не достигнутых целей «из-за известных ограничений». Что касается отношений с Россией, то надежда на их улучшение еще есть, пояснил президент.

«У нас много вещей, которые мы можем, объединяя усилия, делать гораздо эффективнее в интересах наших народов», — отметил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин назвал США фактически полноправными участниками процесса урегулирования в Донбассе. Президент затруднился ответить, стоит ли включать Вашингтон в Нормандский формат, и пояснил, что от Москвы это не зависит. Однако российская сторона не против такого варианта.

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