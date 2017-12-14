Москва, 14 декабря, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Эффективность Минского формата низкая в первую очередь из-за того, что Киев занимает «неконструктивную позицию»: он не реализует договоренности и не начинает политический процесс, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, результатом политического процесса стал бы особый статус Донбасса, однако желания Киева делать это нет.

Говоря о процессе урегулирования конфликта в Донбассе, Путин назвал США по сути полноправными участниками процесса урегулирования.

«Вне зависимости от того, находятся ли они в рамках Нормандского формата или нет. Нужно ли их формально включать? Я не знаю, но это в любом случае не от нас зависит. Я никогда не был против этого», — указал президент.

Также Путин напомнил о вопросе сотрудников ОБСЕ в Донбассе: Россия даже внесла проект соответствующей резолюции, что силы ООН должны там появиться и взять под защиту сотрудников ОБСЕ.

«Потом Меркель позвонила — сказала, почему это только на границе? А сотрудники перемещаются по всей территории Донбасса. Я подумал и сказал — да, ты права. Мы согласимся. И мы тут же внесли коррективу в свою резолюцию», — напомнил Путин.

Потом выяснилось, что этого недостаточно и нужно поставить под международный контроль эту территорию. Россия не против этого, однако Киев должен договариваться об этом с самим народом Донбасса — а иначе такие вопросы не решаются. Украина же от таких контактов уклоняется.

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