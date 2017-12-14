Москва, 14 декабря, 2017, 14:43 — ИА Регнум. У Владимира Путина «сердце кровью обливается», когда он наблюдает за действиями Михаила Саакашвили, который пребывает ныне в статусе украинского оппозиционного политика. Такое заявление президент России сделал в четверг, 14 декабря, в ходе своей ежегодной пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимир Путин

«То, что делает Саакашвили — плевок в лицо и грузинского, и украинского народа. Как украинцы это терпят? Он был президентом независимой Грузии, а теперь носится по площадям и говорит, что он украинец. Что, на Украине нет настоящих украинских политиков? Жалко на это смотреть», — сказал президент России.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2015—2016 годах был губернатором Одесской области, после своей отставки стал называть себя оппозиционером, а действующие власти Украины — «барыгами».

Летом 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, но экс-губернатор сумел незаконно пересечь государственную границу и возобновить на Украине политическую деятельность. Он был задержан по обвинению в подготовке государственного переворота, но по решению суда выпущен на свободу.

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У экспертов есть две основные версии всех этих событий. Согласно первой, активность Саакашвили поддерживается Вашингтоном в целях ослабления власти Петра Порошенко. По второй версии, Саакашвили выполняет роль контролируемой оппозиции по прямому поручению Петра Порошенко, чтобы помешать победе реальной оппозиции.