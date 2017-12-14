Москва, 14 декабря, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Тема пересмотра пенсионного возраста — слишком острая, чтобы поднимать ее перед президентскими выборами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

«Населению нужно, чтобы его жизнь становилась как минимум не хуже, на этом уже можно остановиться. Кризисные годы сократили уровень доверия к власти, и сейчас надо поработать над этим», — полагает эксперт.

В то же время, по ее мнению, все прекрасно понимают, что рано или поздно это произойдет. Сейчас в России возраст выхода на пенсию женщины составляет 55 лет, мужчин — 60 лет.

Для сравнения, в Германии этот показатель составляет 65,5 лет вне зависимости от пола, во Франции — 65,3, в Великобритании — 63,5 года для женщин и 65 лет для мужчин, в США — 66 лет для обоих полов.

«Видно, что передовые мировые экономики давно решили этот вопрос, попутно отладив систему финансового обеспечения пенсионера до идеала», — отметила Бодрова.

Российской пенсионной системе до исправной работы еще очень далеко, а реформы последних лет, включая четвертую подряд заморозку части пенсионных накоплений в государственных целях, делают степень доверия к этому механизму минимальной.

«Вполне возможно, что к 2020 году вопрос с повышением пенсионного возраста для российских граждан будет решен, и с этим просто надо смириться и начать рассчитывать на свои силы и дальновидность», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что окончательное решение об увеличении в России пенсионного возраста пока не принято. На такой шаг правительство может пойти только после обсуждения с обществом, сказал Путин.

Читайте также: Путин о повышении пенсионного возраста: Окончательного решения нет