Гомель, Белоруссия, 14 декабря, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В Белоруссии в местных выборах будет участвовать гомельский видеоблогер Максим Филипович, который весной 2017 года принимал участие в митингах прозападной оппозиции. Он уже подал заявку на регистрацию инициативной группы по сбору подписей за его выдвижение по Молодежному округу №29 (городской совет) и Солнечному №17 (областной совет), передает БелаПАН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

По словам блогера, на выборы он идет, чтобы «попробовать копнуть», показать, как избирают депутатов. Хотя сам активист не верит в честные выборы. По словам Филиповича, сейчас его многие обвиняют в том, что он «поддался власти». К тому же, считает блогер, властям сейчас выгодно участие большего количества кандидатов от оппозиции. Однако сам активист преследует другую цель:

«Но у меня другая цель — посмотреть на выборы изнутри, чтобы меня не упрекали — откуда ты знаешь про выборы, если ты не участвовал».

Максим Филипович пообещал, что будет постоянно информировать своих подписчиков о ходе кампании. Он намерен баллотироваться в депутаты городского и областного совета. Для того, чтобы зарегистрироваться как кандидату в горсовет, блогеру необходимо собрать 75 подписей, в областной — 150. Сам Филипович не сомневается в том, что соберет необходимое количество подписей.

Отметим, видеоблогер Максим Филипович весной 2017 года был участником масштабных протестов в Белоруссии против декрета «о тунеядцах», которые были организованы в разных городах страны оппозицией, которая выступает за сокращение связей с Россией и разворот на Запад. После этого Филипович был обвинен в незаконном изготовлении продукции СМИ (статья 22.9 Кодекса об административных правонарушениях), провел в изоляторе временного содержания в общей сложности 30 суток, часть из которых — за участие в оппозиционных митингах. В июле суд Советского района Гомеля прекратил административное дело в отношении видеоблогера.

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Местные выборы пройдут в Белоруссии 18 февраля 2018 года. В республике на выборах в местные советы депутатов будет образовано 18 111 избирательных округов. По Брестчине — 2962 округа, по Витебщине — 3112, по Гомельщине — 3584, по Гродненщине — 2389, в Минской области — 3451, в Могилевской — 2556, в самом Минске — 57.

Сегодня, 14 декабря, завершается подача в территориальные и окружные избирательные комиссии документов о регистрации инициативной группы избирателей по выдвижению кандидата в депутаты местного совета депутатов. До 8 января продлится выдвижение кандидатов в депутаты. С 9 по 18 января будущего года будет осуществляться регистрация кандидатов в депутаты местных советов депутатов. По сообщениям белорусских СМИ, представители оппозиции заявили, что будут активно использовать способ регистрации кандидатов в депутаты через сбор подписей инициативных групп.

В качестве кандидатов на местных выборах могут участвовать политические партии, общественные организации и граждане путем сбора подписей. Для того, чтобы стать кандидатом в депутаты местного совета по белорусскому законодательству человек должен иметь гражданство Белоруссии или гражданство России, но постоянно проживать в республике, достичь 18 лет и не иметь судимостей.