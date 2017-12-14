Москва, 14 декабря, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Назначение Григория Родченкова директором Антидопингового центра (АДЦ) было ошибкой. Кто именно за этим стоит — известно, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президенту задали вопрос о том, кого ждет наказание за назначение Родченкова — человека, превратившегося в свидетеля, несмотря на уголовные дела — главой АДЦ. Путин согласился, что вопрос далеко не праздный, и напомнил о ряде странностей.

Так, несколько лет Родченков жил в Северной Америке, его сестру обвиняли в распространении допинга. Более того, сам Родченков перевозил через границу запрещенные вещества, и его как-то пропускали на таможенном контроле.

«Это ошибка тех структур, которые его сюда привели. Нельзя работать с людьми, которые пытаются закончить жизнь самоубийством, это значит, что у них проблемы с психикой. И тем более нельзя основывать решения на словах этих людей», — подчеркнул Путин.

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Говоря об отсылках МОК к «честному человеку» Родченкову, который вел дневники и находится под защитой ФБР, Путин выразил большие сомнения. Обвинения в адрес России основаны на «царапинах на банках» и непонятных записях в дневнике: «Это ерунда какая-то», заявил Путин.

Он отметил, что в Москве уважают международные организации и понимают, что те находятся под давлением. Однако выводы должны основываться на объективных вещах.

«Ну, а то, что такой субъект оказался во главе нашей антидопинговой структуры — ошибка. Что уж тут делать. Я знаю, кто это сделал. Но чего уж тут говорить…» — добавил он.

Президент обратил внимание на другие странности в мировом спорте. Например, на разрешения для одних спортсменов принимать препараты, запрещенные для других, под предлогом медицинских показаний.

Что касается российских спортсменов, их интересы будут защищать, в том числе в гражданских судах, заключил президент.

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