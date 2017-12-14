Москва, 14 декабря, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него «сердце кровью обливается», глядя на то, что делает Саакашвили.

Скриншот страница видео YouTube пользователя NewsOne Михаил Саакашвили

То, что делает сейчас Саакашвили — это «плевок в лицо» как грузинскому народу, так и украинскому, считает Путин.

Бывший президент Грузии теперь «носится по площадям и орёт, что он украинец».

«На Украине что, нет настоящих украинцев? Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается», — заявил глава государства.

Напомним, 10 сентября 2017 года на Украину через пункт пропуска «Шегини» прорвался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в окружении своих сторонников. После попытки арестовать его СБУ Саакашвили начал «майдан», разбив со сторонниками палаточный лагерь у стен Верховной рады.

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Его арестовали, а затем Печерский суд Киева освободил его из СИЗО. Саакашвили продолжает раздавать интервью, в которых то заявляет о своей оппозиционности, то предлагает вновь свою кандидатуру на пост главы Одесской области.

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