Лондон, 14 декабря, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Поправки к закону о Brexit, согласно которым договор о выходе Великобритании из состава ЕС должен быть сначала одобрен парламентом, приняты парламентом Соединенного Королевства, сообщает 14 декабря Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Отмечается, что с минимальным перевесом в 309 голосов против 305 Палата общин поддержала те изменения к закону о Brexit, которые дают им право вето в решении вопроса о выходе страны из ЕС.

Как считают аналитики издания, решение британских парламентариев способно серьезно ослабить позиции премьер-министра страны Терезы Мэй перед очередным этапом переговоров о Brexit, запланированных на 15 декабря в Брюсселе.

Министерство по вопросам выхода страны из ЕС сообщило о своем разочаровании исходом голосования в Палате общин.

Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала лидеров Европейского союза одобрить соглашение по Brexit.

Данное заявление было озвучено Мэй после ослабления ее позиций решением в собственном парламенте, проголосовавшем за право накладывать вето на решение о выходе из ЕС.

Речь идет о переходе ко «второй фазе» соглашения по размежеванию, которое, как отмечают эксперты, с высокой долей вероятности будет поддержано лидерами Европейского союза.

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