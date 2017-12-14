Москва, 14 декабря, 2017, 14:16 — ИА Регнум. После пролонгации соглашений ОПЕК+ в конце ноября цены на нефть протестировали максимум года, 65,60 за баррель, и стабилизировались в широком коридоре от 60 до 65 долларов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

lalabell68 Нефть

«В принципе, этот коридор отражает текущее состояние мирового нефтяного рынка, который приближается к состоянию сбалансированности. Спрос растет, последние данные показали, что китайский импорт нефти за год вырос на 9%.

По итогам года потребление нефти может вырасти на 1,5 млн баррелей. Со стороны предложения действуют ограничения по соглашению ОПЕК+», — пояснил эксперт.

Есть угроза резкого роста добычи со стороны американских сланцевых компаний, но пока добыча растет медленно, согласно последним данным минэнерго США, за неделю производство нефти выросло на 0,8% или чуть более 70 тыс. баррелей.

«Сланцевые компании на этот раз действуют осторожно и пытаются поддержать ценовую конъюнктуру, от которой зависит финансирование их бизнеса. Как заявили в ОПЕК, балансировка нефтяного рынка произойдет в конце 2018 года», — напомнил Богданов.

Однако многие эксперты считают, что уже можно говорить о сбалансированности рынка, отсюда цены на нефть выше $60. Пока фьючерсы на нефть находятся в коридоре, текущую динамику диктует различная информация о запасах, авариях и т.д.

«Ожидать существенного движения в ближайшие дни, видимо не стоит, цены останутся в диапазоне, причем ближе к его верхней границе в 63—65 долларов», — считает эксперт.

Читайте также: Страсти на нефтяном рынке поутихли