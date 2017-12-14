Нефть в зажиме
Москва, 14 декабря, 2017, 14:16 — ИА Регнум. После пролонгации соглашений ОПЕК+ в конце ноября цены на нефть протестировали максимум года, 65,60 за баррель, и стабилизировались в широком коридоре от 60 до 65 долларов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.
«В принципе, этот коридор отражает текущее состояние мирового нефтяного рынка, который приближается к состоянию сбалансированности. Спрос растет, последние данные показали, что китайский импорт нефти за год вырос на 9%.
По итогам года потребление нефти может вырасти на 1,5 млн баррелей. Со стороны предложения действуют ограничения по соглашению ОПЕК+», — пояснил эксперт.
Есть угроза резкого роста добычи со стороны американских сланцевых компаний, но пока добыча растет медленно, согласно последним данным минэнерго США, за неделю производство нефти выросло на 0,8% или чуть более 70 тыс. баррелей.
«Сланцевые компании на этот раз действуют осторожно и пытаются поддержать ценовую конъюнктуру, от которой зависит финансирование их бизнеса. Как заявили в ОПЕК, балансировка нефтяного рынка произойдет в конце 2018 года», — напомнил Богданов.
Однако многие эксперты считают, что уже можно говорить о сбалансированности рынка, отсюда цены на нефть выше $60. Пока фьючерсы на нефть находятся в коридоре, текущую динамику диктует различная информация о запасах, авариях и т.д.
«Ожидать существенного движения в ближайшие дни, видимо не стоит, цены останутся в диапазоне, причем ближе к его верхней границе в 63—65 долларов», — считает эксперт.
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