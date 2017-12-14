Москва, 14 декабря, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин задался риторическим вопросом по поводу властей США и их отношения к проблеме Северной Кореи и участия России в ее урегулировании — «вы вообще нормальные люди, нет?».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Речь идет о том, что США поставили Россию, Северную Корею и Иран в один ряд по степени «угроз», а потом требуют от России решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы.

«Ну так вообще нормальные люди, нет? Это странно, за скобками здравого смысла вообще», — сказал Путин.

Он пояснил, что с обеих сторон нужно прекратить нагнетание ситуации: и со стороны КНДР, и со стороны США.

«Надо спираль закончить эту. Это опасная вещь. Даже если предположить, что США будут наносить удары даже неядерными средствами, куда будете бить? Что, ЦРУ точно знает, где и какие цели нужно поразить одним ударом?» — уточняет глава государства.

Президент также напомнил, что достаточно одного пуска со стороны КНДР, чтобы последствия были катастрофическими. И в руководстве США в целом идут подвижки в сторону осознания реальности.

«США уже применяли ядерное оружие против Японии, крайне необоснованно», — напомнил Путин.

«Мы стараемся конструктивно работать со всеми. Не надувать губы и не обижаться за непонятные нам иногда решения. Что касается КНДР, то наша позиция — мы не признаем ядерного статуса КНДР», — заявил глава государства.

Путин также напомнил, что США сами спровоцировали выход КНДР из договоренностей о прекращении ядерной программы в 2005 году, арестовав счетов корейских банков. Тогда Пхеньян «плюнул» и начал снова развивать свою программу.

«Зачем тогда подписывали и спровоцировали ее на выход? Потом Ливия и Ирак… КНДР не видит иного способа самосохранения. Сейчас доработались до того, что их ракеты достают территории США», — заключил Путин.

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. Она длится уже более двух часов. Традиционное место встречи — Центр международной торговли на Красной Пресне в Москве.