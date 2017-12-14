Москва, 14 декабря, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе пресс-конференции 14 декабря на вопрос о необходимости расходов на военные нужды, рассказал анекдот.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент описал ситуацию, в которой один мальчик обменял отцовский кортик на часы.

«Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: «добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут», — сказал Путин.

Ситуация вызвала смех и бурные аплодисменты в зале.

Путин заключил, что никто не хочет такого развития событий для России.

13-я большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Москве.

ИА REGNUM ведёт онлайн-трансляцию.