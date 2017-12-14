Москва, 14 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Решение президента РФ Владимира Путина на следующие выборы главы государства выдвигаться не от партии, а самостоятельно, было ожидаемым и прогнозируемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Это ожидаемо, прогнозируемо и объяснимо, такой вариант намного выигрышнее, чем выдвигаться от партии власти. Зачем себя связывать с партией, у которой каждый год падает рейтинг и имидж», — объясняет Нилов.

Так, по его словам, партию «Единая Россия», кандидатом которой Владимир Путин был на предыдущих президентских выборах, постоянно окружают коррупционные скандалы, а против должностных лиц, которые так или иначе связаны с партией, возбуждают уголовные дела.

«Последние отставки и уголовные дела в отношении губернаторов имеют самое непосредственное отношение к руководству правящей партии», — уверен Нилов.

Кроме того, по мнению депутата, отказ баллотироваться от партии обеспечит Владимиру Путину свободу политических действий.

«Баллотируясь не от партии, Путин себя позиционирует как надпартийный человек, баллотируясь от совершенно разных политических взглядов. Если не баллотироваться от этой партии, то допустимы некоторые политические маневры в решении проблем, которые сейчас существуют», — уверен Нилов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции с журналистами 14 декабря заявил, что в президентских выборах 2018 года не будет выдвигаться ни от какой партии, а станет участвовать в гонке как самовыдвиженец.