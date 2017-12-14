Москва, 14 декабря, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Все объекты инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года в России будут сделаны качественно и в срок, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс конференция Владимир Путин

По его словам, на это будут расходоваться государственные средства — их меньше половины в общих расходах, остальное — частные средства.

Он напомнил, что у России большой опыт проведения крупных соревнований — например, Кубок конфедерации прошел на самом высоком уровне.

«Для нас важно, что инспекторы ФИФА сопровождают подготовку. Из 12 стадионов, которые должны быть построены в 11 городах, в одном месте есть двухмесячное отставание», — уточнил Путин.

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Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. Главу государства спрашивают о повышении зарплат и индексации пенсий, будущем российского образования и здравоохранения, а также о демографической политике государства.