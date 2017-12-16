Воронеж, 16 декабря, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Опыт воронежских реноваторов горек и поучителен. Как на этом примере учесть ошибки и, самое главное, как исправить теперь то, что было сделано тогда, рассказывает редактор ИА REGNUM Зоя Емельянова.

Марина Каширская ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Воронежский эксперимент по сносу старых домов с переселением жителей в новые, как и положено всякой реновации, отличался повышенным оптимизмом инициаторов. Люди будут переселены в прекрасные новостройки, а обветшавшие дома в центре будут заменены новыми, безопасными и технологичными строениями. В жизни все случилось совсем не так.

Построенные в послевоенные годы двух‑ и трехэтажные строения, позволившие решить жилищную проблему в городе, который пострадал от вражеских бомбардировок, действительно пора было заменять. Но программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж», принятая в 2010 году, сразу столкнулась с недружелюбной реальностью. Многие жители, даже ради новой квартиры, не согласились переезжать на окраину, где застройщики воплотили свою мечту о «правильной застройке». Дома, не обеспеченные ни дорогами, ни поликлиниками, ни школами, ни даже магазинами. И это было только начало.

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