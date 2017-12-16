Горький опыт воронежской реновации: понять нельзя учесть?
Воронеж, 16 декабря, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Опыт воронежских реноваторов горек и поучителен. Как на этом примере учесть ошибки и, самое главное, как исправить теперь то, что было сделано тогда, рассказывает редактор ИА REGNUM Зоя Емельянова.
Воронежский эксперимент по сносу старых домов с переселением жителей в новые, как и положено всякой реновации, отличался повышенным оптимизмом инициаторов. Люди будут переселены в прекрасные новостройки, а обветшавшие дома в центре будут заменены новыми, безопасными и технологичными строениями. В жизни все случилось совсем не так.
Построенные в послевоенные годы двух‑ и трехэтажные строения, позволившие решить жилищную проблему в городе, который пострадал от вражеских бомбардировок, действительно пора было заменять. Но программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж», принятая в 2010 году, сразу столкнулась с недружелюбной реальностью. Многие жители, даже ради новой квартиры, не согласились переезжать на окраину, где застройщики воплотили свою мечту о «правильной застройке». Дома, не обеспеченные ни дорогами, ни поликлиниками, ни школами, ни даже магазинами. И это было только начало.
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