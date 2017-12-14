Москва, 14 декабря, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Политическая подоплека обвинений российских спортсменов в применении допинга несомненна, заявил на пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Антидопинговые» расследования против России — это следствие желания Запада повлиять на нашу внутриполитическую повестку, — считает Владимир Путин.

«Кто бы что ни говорил, я знаю, что это так и есть», — сказал Путин.

Но в то же время он напомнил, что Россия сама дали повод для этого: ВАДА и МОК выявили реальные случаи применения допинга. Правда, и в других странах это есть. Но там нет политизированного ажиотажа, сказал Путин.

Он также напомнил о странной практике, когда запрещенные препараты официально разрешают принимать спортсменам якобы после операции или из-за болезней, назвав это системным явлением.

«Например, разрешение принимать запрещенные для других препараты по медицинским соображениям. Это странно очень. Кто-то получает конкурентные преимущества. Может, тем, кому разрешено принимать, выступать вне конкурса? Не хочется никого обижать, но конкуренция должна быть соблюдена», — сказал глава государства.

Что касается работы с WADA и МОК, то она будет идти спокойно, нацеленная на устранение тех проблем, которые есть, но и «защищая интересы наших спортсменов, в том числе и в гражданских судах».

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. Традиционное место встречи — Центр международной торговли на Красной Пресне в Москве.

Первая конференция состоялась в 2001 году, в этом году она станет тринадцатой по счету. В ходе мероприятия президент подводит итоги работы за год и отвечает на вопросы