Москва, 14 декабря, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Военные расходы России сбалансированы соображением о том, что это не должно привести к разрушению экономики, заявил в ходе пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, в 2018 году на военные расходы предусмотрены 1,4 трлн на закупки и 1,4 на содержание.

«Это 2,8 с небольшим процента ВВП. В США, в свою очередь, утверждён закон на 700 млрд долларов — против 46 в России», — напомнил глава государств, уточнив, что Россия себе такого позволить не может.

Отвечая на вопрос Сергея Брилева, выживет ли договор СВН-3 и не ударит ли по социалке новая гонка вооружений, Путин заявил, что из договоров в одностороннем порядке выходят США, в том числе из договора РСМД.

«О ракетах средней и малой дальности — видимо, создаются условия и проходит информационно-пропагандистская работа для выхода США и из этого договора. Тем более, что по факту они уже вышли. Они нас упрекнуть пытаются, а что они сами сделали? Поставили ПРО в Румынии», — сказал Путин.

Говоря о поставках пусковых систем AEGIS в Румынию, Путин напомнил, что их просто сняли с моря и поставили, и эти системы можно легко заменить на ракеты средней дальности.

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«По факту процесс уже пошёл! И если дальше так пойдёт, то ничего хорошего не будет. Но сами мы выходить ниоткуда не собираемся», — сказал Путин, пояснив, что если США в одностороннем порядке выйдут из договора СНВ-3, то это будет очень плохо с точки зрения сохранения международной стабильности и безопасности.

«Мы сможем обеспечить свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений», — заверил президент.

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. Главу государства спрашивают о повышении зарплат и индексации пенсий, будущем российского образования и здравоохранения, а также о демографической политике государства.