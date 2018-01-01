Вашингтон, 1 января, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Основным финансовым риском для России на 2018 год, по мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch, станет введение США санкций, запрещающих покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Несмотря на то, что включение в пакет санкционных мер против РФ запрета на приобретение ОФЗ маловероятно, этот фактор по-прежнему главный просчитываемый риск на 2018 год.

Если же такой маловероятный сценарий все же осуществится, то, по мнению экспертов Bank of America, их воздействие на экономику России все равно будет ограниченным.

При реализации такого варианта развития событий национальная валюта России станет основным активом, который «заплатит за всё». Впрочем, если санкционное давление не будет сопровождаться обвальным падением цен на нефть, ослабление российской валюты будет не таким глубоким, считают эксперты.

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