Москва, 14 декабря, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Перефразировав Михаила Ломоносова, глава государства заявил, что богатства России будут прирастать Арктикой. Президент России Владимир Путин подчеркнул таким образом важность для страны арктических проектов, таких как «Ямал СПГ» и «Северный широтный ход», которые реализуются на Ямале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Освоение Арктики должно быть комплексным. Промышленное освоение арктических природных ресурсов должно идти параллельно с заботой о природе, с экологической безопасностью и обеспечением военной безопасности. Соблюдением интересов коренных народов Севера. Если интересы коренного населения вступают в противоречие с планами промышленного освоения Арктики, то мы должны компенсировать нанесенный им урон», — заявил глава государства.

Напомним, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проводится 14 декабря 2017 года в тринадцатый раз. Глава государства отвечает на актуальные вопросы представителей российских и зарубежных СМИ. На традиционное мероприятие собралось рекордное число журналистов — 1640 человек. В 2017 году Владимир Путин общался с журналистами 3 часа 50 минут. За это время он ответил на 67 вопросов от 48 журналистов.