Москва, 14 декабря, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Экономика России растет и здесь нет приписок, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, за счет чего идет экономический рост.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Говоря об экологических проблемах, Путин отметил, что они всегда возникают. Нужно искать золотую середину между защитой экологии и развитием.

«У нас принято решение — в случае реализации проектов инфраструктуры и при вырубке лесов, например, нужно сделать компенсационные высадки. Высадить столько, сколько было вырублено», — привел пример президент РФ.

Он напомнил, что ранее 48 предприятий были заблокированы НКО, которые борются за экологию, и были потеряны десятки миллиардов рублей. «Как развиваться?» — задается вопросом Путин.

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Говоря об экономике, Путин напомнил, что рост ВВП составил 1,6%, такой же рост показало промышленное производство. Очень хорошие темпы роста автомобильной и химической промышленности, фармацевтики.

«Сельское хозяйство, конечно. Будет под 3%. Самый большой урожай за всю историю. Такого не было никогда. Растет экспорт. Он приобрел масштабный характер. Мы вышли на первое место в мире по экспорту зерновых. Это блестящий показатель», — сказал Путин, напомнив, что страна преодолела два шока в середине 2014 года.

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию, 13-ю по счету. Традиционное место встречи — Центр международной торговли на Красной Пресне в Москве.

После окончания большой пресс-конференции глава государства отправится на встречи и примет участие в торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества в большом Кремлевском дворце.