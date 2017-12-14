Лондон, 14 декабря, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала лидеров Европейского союза одобрить соглашение по Brexit, сообщает 14 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Данное заявление было озвучено после чувствительного поражения в собственном парламенте, который проголосовал за возможность наложить вето на решение о выходе из ЕС.

Речь идет о переходе ко «второй фазе» соглашения по размежеванию, которое, как отмечают эксперты, с высокой долей вероятности будет поддержано лидерами Европейского союза.

Первая фаза переговоров, включающая в себя достижение соглашения с Ирландией, опасавшейся за свои границы, прошла успешно. Брюссель подтвердил прогресс в данном процессе.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза, большинство подданных королевства поддержали подобную инициативу правительства.

Законодатели Соединенного Королевства утвердили дату полного размежевания с Евросоюзом, она назначена на конец марта 2019 года.