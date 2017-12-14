Москва, 14 декабря, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Решение властей США об увеличении ставки Федеральной резервной системы до 1,25—1,5% никак не скажется на российской валюте и экономике РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Накануне ФРС США подняла базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Это уже третье повышение показателя за год — регулятор уже поднимал ставку в марте и июне 2017 года. Поэтому еще одно изменение показателя не стало неожиданностью.

«Это было ожидаемое решение, оно никак не повлияет на российскую экономику, это уже отыгранный фактор, все ожидали и знали о повышении ставки», — уверен Аксаков.

По его словам, такое повышение процентной ставки уже было заложено в расчет текущего курса рубля к доллару, поэтому эффекта от решения ФРС США толком не будет.

«Никто даже не почувствует изменений от повышения ставки. Может быть, будет небольшой эмоциональный всплеск, но он быстро затухнет, потому что всё уже отыграно», — считает Аксаков.