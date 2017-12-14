Казань, 14 декабря, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года, отвечая на вопрос журналистки из Татарии о языковом вопросе, заявил, что в стране нет остроты в национальном вопросе, а принятые решения по вопросу родных и государственных языков направлены на предоставление всем детям равных стартовых условий для будущей жизни. Вопрос президенту задала жительница Татарии, державшая в руках плакат «бабай», которая уточнила, что по-татарски «бабай» — это дедушка и его так в республике зовут дети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Плакат из Татарии Владимир Путин заметил после вопроса, зачем он идёт на выборы, какова его миссия, не скучно ли ему, почему за 20 лет его президентства так и не появилось полноценного политика №2. Путин пожелал обострить вопрос и передал слово девушке с плакатом, прочитав вместо «бабай» — «байбай».

На что жительница Татарии, державшая плакат, уточнила, что в переводе с татарского языка «бабай» — это дедушка. Путин пошутил под смех зала:

«А, бабай… мартышка к старости слаба глазами стала…»

«Вас так дети называют — дедушка Путин», — пояснила девушка, добавив, что её вопрос связан с языком, уточнив остроту данного национального вопроса.

«Первое, я считаю, что у нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса. Второе, вопрос, связанный с языком, направлен только на одно — создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни, — отметил Владимир Путин. — Мы говорим про Татарстан, который я очень люблю, и там у меня много друзей, но ведь татары проживают не только в Татарстане. Примерно половина татар проживает в других регионах Российской Федерации. У всех должны быть равные стартовые условия. И если люди будут знать свой национальный язык, о чём я сейчас тоже скажу, считаю это очень важным на самом деле, и будут тогда отставать в языке межнационального общения — в русском языке, а преподавание в ведущих вузах страны ведётся на русском языке, мне кажется, что это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане. Вот и всё. Но что нужно точно обеспечить — нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство — культурное и языковое многообразие. И это, безусловно, должно быть поддержано».

Напомним, после президентских поручений Рособрнадзор и Генпрокуратура провели проверку всех школ республики, и были выявлены многочисленные нарушения в части добровольности изучения родных и государственных языков. Обучение русскому языку в школах Татарии было ниже утверждённого федерального государственного стандарта. После прокурорских предписаний учебные планы были откорректированы, и обучение родным государственным языкам в школах Татарии происходит теперь только по желанию родителей школьников.

Второй заданный вопрос из Татарии касался возможности укрупнения регионов, о котором в начале декабря активно говорили в регионе. Варианты объединения предлагались разные — Татарию и Башкирию, а также Ульяновскую область с Самарской областью и Татарией.

«Мы должны признать, что после известных событий начала 90-х годов, когда распался Советский Союз, всё-таки по старинному принципу формировались субъекты Федерации, и очень много субъектов Федерации оказались экономически несостоятельными. И в целом, если говорить про экономическую целесообразность, то тогда, наверное, иногда есть смысл в этом укрупнении. Но хочу подчеркнуть, чтобы и в Татарстане, и в других национальных республиках, автономиях меня услышали: мы ничего не будем навязывать в этой сфере. Считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства Российской Федерации. Потому что любой народ — маленький, большой — должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемой и оптимальной. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по слиянию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент, этого не будет», — заявил Владимир Путин.

В рамках общения со СМИ 4 декабря 2017 года полпред в ПФО Михаил Бабич также отверг идею объединения, добавив, что «что регионам необходимо дать толчок для развития, но точно не за счет объединения Татарии и Башкирии».

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