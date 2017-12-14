Москва, 14 декабря, 2017, 12:47 — ИА Регнум. В качестве самовыдвиженца Владимир Путин идет навстречу избирателю. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин сегодня является бесспорным лидером страны, его поддерживает абсолютное большинство людей, причем в разных политических организациях и партиях. И, выдвигаясь сам, он идет навстречу в первую очередь избирателям», — сказал парламентарий.

Он заверил, что «Единая Россия» «всеми законными способами будет поддерживать выдвижение Владимира Путина».

В ходе пресс-конференции Путин заявил о самовыдвижении для участия в выборах главы государства. «Это будет самовыдвижение, но я очень рассчитываю на поддержку политических сил, которые доверяют мне», — отметил Путин.