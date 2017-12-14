Ярославль, 14 декабря, 2017, 12:43 — ИА Регнум. За проезд в «Волшебном троллейбусе» в Ярославле не станут взимать плату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Волшебный троллейбус в Ярославле

В прошлом году мэрия Ярославля запустила перед Новым годом «Волшебный троллейбус». Красиво украшенный электротранспорт со сказочными героями внутри ездил по улицам Ярославля. В этом году мэрия, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM несколько источников, решила сделать проезд в нем платным. Билет должен был стоить 150 рублей. Информацию о стоимости билета подтверждали сотрудники мэрии и в билетных кассах ДК Добрынина. Общественная организации «Многодетные семьи Ярославской области» обратилась к мэру Ярославля с просьбой уменьшить цену билета.

«Вчера, 13 декабря, состоялось совещание у мэра Ярославля Владимир Слепцова, где было принято решение оставить «Волшебный троллейбус» бесплатным. Он будет ездить от Ярославля-Главного до площади Волкова. Как и в прошлом году в нем будут работать аниматоры и раздаваться подарки. Ориентировочно, билеты на него будут выдаваться в кассах города. Он начнет ездить с 22 декабря и, скорее всего, будет ездить все новогодние каникулы. Более подробная информация вскоре появится на официальном портале мэрии», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Ярославля Оксана Камбович.

Кроме этого, власти города решили ввести также «волшебные» автобус и трамвай. Там не будет представлений, и ездить они будут по обычным маршрутам за 23 рубля, но с красочным новогодним оформлением. Схожая история была в начале 2017 года с бесплатным катком на Советской площади: после новогодних праздников власти решили сделать катание платным, но после возмущения в соцсетях продлили бесплатную работу катка до весны.