Минск, 14 декабря, 2017, 19:04 — ИА Регнум. В Белоруссии могут отменить планирование процесса приватизации государственного имущества, что станет одним из главных изменений в существующем законе. Такое предложение содержится в законопроекте, который сегодня, 14 декабря, депутаты приняли на заседании в первом чтении.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Красный костёл на пл. Независимости (Ленина) в Минске

По словам заместителя председателя комиссии по экономической политике палаты представителей Леонида Брича, из закона предлагается убрать норму о плановости объектов приватизации, поскольку этот процесс на практике себя не оправдал и вызвал вопросы у бизнес-сообщества.

Депутат также отметил, что поправки в закон «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» включают пункт об изменении порядка установления первоначальной стоимости объекта. В проекте закона говорится, что этот показатель должен определяться по рыночной цене.

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Помимо этого, проект закона предусматривает еще ряд мер, в числе которых создание дополнительного механизма защиты права собственности для инвесторов по время приватизации, уменьшение срока исковой давности по приватизационным сделкам с десяти до трех лет. Также в поправках есть предложение об урегулировании вопроса повышения эффективности управления акционерным обществом, создающимся во время приватизации, для чего предлагается определить статус органов ОАО.

Документ внесли в парламент депутаты постоянной комиссии по экономической политике Леонид Брич и Сергей Земченок, а разработали его Брич и Владимир Щепов. Как подчеркнул заместитель председателя комиссии по экономической политике палаты представителей, во время составления законопроекта были учтены рекомендации Всемирного банка, а реализация этих поправок может повысить инвестиционную привлекательность Белоруссии.

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Напомним, что приватизация государственного имущества в Белоруссии проводится на протяжении уже около двадцати лет. В частности, в начале 2000-х были приватизированы такие крупные госпредприятия нефтехимического комплекса, как «Нафтан», «Полимир», «Азот». Шесть лет назад здесь начала действовать новая редакция закона о приватизации. Властные органы заявили, что так предприятиям будет проще принять инвестиции, но аналитики предположили, что новая редакция закона в 2011 году была принята с учетом рекомендаций МВФ и ВБ, чтобы легче было получить новые кредиты.

Как ранее передавало ИА REGNUM, процесс приватизации государственного имущества в Белоруссии осенью 2017 года активизировался на фоне либерализации экономики, которую торопятся провести белорусские власти в надежде переложить львиную долю ответственности с государства на бизнес. Так, в начале октября председатель палаты представителей национального собрания республики Владимир Андрейченко анонсировал внесение в парламент «значимых» законопроектов о приватизации и привлечении инвестиций. По словам Андрейченко, поправки в закон направлены на противодействие монополизму, должны развивать конкуренцию, усовершенствовать деловой климат, повысить уровень партнёрства между государством и бизнесом и так далее.

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