Рыбинск, Ярославская область, 14 декабря, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Администрация санатория имени Воровского в Рыбинском районе Ярославской области перекрыла историческую дорогу между деревней Якунники и поселком Кстово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители деревни.

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В деревне живет более 50 человек, а школа, детский сад, магазин находятся в Кстово. Ранее люди беспрепятственно ходили через территорию санатория, дорога существовала более 100 лет. В 2016 году руководство санатория приняло решение ее перекрыть.

Жители деревни на сходе решили бороться за сохранение прохода к социально значимым объектам и к берегу реки. Их поддержали депутаты и администрация Покровского сельского поселения. В феврале 2017 года глава поселения установила сервитут — право граждан пользоваться частной собственностью в общественных интересах. Дорога была открыта. Однако санаторий оспорил сервитут в суде, и со второй попытки выиграл дело. Работники санатория заварили проход и вырыли канаву вдоль забора.

«Мы должны закрыть свободный доступ на территорию медицинского учреждения. Это требования законов по контртеррористической безопасности. Кроме того, жители деревни превратили нашу территорию в свалку для мусора. На территорию санатория заходят пьяные и даже вламываются в корпуса. У нас есть отделение реабилитации и там люди восстанавливаются. Для них разработана специальные прогулочные маршруты. И когда они сталкиваются с шумными компаниями, то все лечение идет насмарку. А жители деревни ведут себя неадекватно. У нас есть запись, где они пьяные танцуют прямо перед корпусами», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор санатория Наталья Кузнецова.

Жители деревни не согласны. Они рассказывают, что многие жители ранее работали в санатории и им нет смысла ссориться с администрацией.

«Я сам пять лет отдыхал в санатории и не замечал никаких безобразий, да и люди толпами здесь не ходят. Но нас обвиняют во всех смертных грехах. Мне даже работники санатория рассказывали, что им велели выкручивать лампочки уличного освещения, чтобы свалить это на жителей деревни», — сказал корреспонденту ИА REGNUM житель деревни, член общественной палаты Рыбинска Игорь Рогов.

В санатории говорят, что есть дорога в обход санатория. Но деревенским она не нравится, поскольку путь идет через лес, а потом через оживленную автотрассу, где нет пешеходных тротуаров и машины могут сбить пешехода.

«Рядом с деревней есть дом. Сейчас там живет многодетная семья, где четверо детей. И они добираются пешком до школы, которая находится в Кстово. Машины у них нет. И поэтому идут то по Окружной дороге, где в прошлом году чуть под машину ребенок не попал, то через забор по старой дороге», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Рогов.

В августе директор санатория выпустила приказ о полном закрытии территории и вводе платы для желающих по ней ходить: 30 рублей — за разовый проход, а также абонементы от месячного до годового с ценой от 300 до 1200 рублей.

«Это плата не за проход, а за прогулки на территории санатория. Для жителей окрестных деревень прогулки бесплатные. Платят, по сути, только городские, которые приезжают гулять в нашем лесу», — сказала директор санатория Наталья Кузнецова.

Лидер деревенского сопротивления Игорь Рогов с этим не согласен.

«Для нас проход был платный. Кто-то, может, и гулял, заплатив деньги, но жители нашей деревни платили и просто шли в соседнюю деревню», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Рогов.

Так или иначе, но сейчас пройти через санаторий от Якунников до Кстово нельзя даже за деньги — проход со стороны деревни закрыт.

Инициативная группа, созданная жителями деревни, готовит протест на решение суда об отмене сервитута. Они собираются обратиться к президенту и губернатору Ярославской области. Также, как сообщает рыбинское издание «В городе R», жители деревни угрожают бойкотом президентских выборов — ведь избирательный участок тоже находится в Кстово.