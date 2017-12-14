Воронеж, 15 декабря, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Год экологии заканчивается, и власти Воронежа предложили построить многополосную объездную трассу в границах особо охраняемой природной территории «Воронежская нагорная дубрава». Эта трасса, по их мнению, разгрузит пробки, но вот их позитив не разделили жители города, которые настроены решительно. Однако есть опасения, что митинги и суды не помогут. Об издержках модернизации транспортной системы Воронежа пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

ИА REGNUM Нагорная дубрава — «легкие» города

От проекта указанной трассы городские власти один раз уже отказались — но тот год, 2013-й, был для мэра Александра Гусева выборным. Дорожная система города действительно требует модернизации, перспектива транспортного коллапса кажется все более близкой. Ио руководителя правления дорожного хозяйства мэрии Олег Котов предложил разбить мероприятия развития транспортной инфраструктуры на несколько этапов. Во второй этап программы предполагается ввести строительство указанной дороги. Мероприятия, запланированные до 2020 года, должны обойтись в 14 млрд рублей, причем большую часть хотят получить из федерального и регионального бюджетов.

На прошедших 11 декабря публичных слушаниях было указано:

«Гарантом невозможности строительства дороги путем уничтожения Нагорной дубравы выступил действующий глава города Воронежа Гусев в 2013 году. Он лично приезжал на место, он лично смотрел ту территорию, где должна проходить дорога. И он пришел в недоумение, потому что национальное достояние нужно сохранять для будущего поколения и изыскивать иные варианты строительства дорог. Мы готовы отдать свои дома для этой дороги: проводите слушания, выкупайте по рыночной стоимости дома и прокладывайте дорогу не в ущерб заказнику. Нагорную дубраву тронуть не дадим», — сказала председатель ТОС «Лесная поляна» Юлия Жидко.

По ее данным, строительство возможно только путем уничтожения 10 га заказника. Общий тон слушаний показал мнение воронежцев, настроенных против строительства по Нагорной дубраве.

Может ли изменить что-нибудь это решение и на каком фоне проходит обсуждение проекта, читайте в статье: Год экологии прошел. Рубите смело

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