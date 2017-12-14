Вашингтон, 14 декабря, 2017, 12:33 — ИА Регнум. В России планируют, готовясь к войне, расширять и модернизировать арсенал стратегического и тактического ядерного оружия, сообщает 13 декабря издание The Washington Free Beacon.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По данным Пентагона, к 2026 году у России будет уже 8 тыс. ядерных боеприпасов. В том числе планируется создание небольших ядерных боеприпасов мощностью до тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Такие заряды будут созданы для оснащения высокоточных крылатых ракет и спутников.

«Модернизация ядерного оружия России выглядит достаточно зловеще, так как она связана с новой стратегической доктриной Москвы, которая позволяет превентивное применение ядерного оружия в ходе любого конфликта», — отмечает издание.

Напомним, в настоящее время Россия из девяти стран мира, обладающих ядерным оружием, имеет самый крупный арсенал в семь тысяч боеголовок, из которых развернуты 1,95 тыс. На втором месте находятся США с 6,8 тыс. боеголовок, из них готовы к старту 1,8 тыс.

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