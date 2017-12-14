Ярославль, 14 декабря, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области прокомментировало ситуацию со счетами ТСЖ и ЖСК, «зависшими» в проблемном банке «ВВБ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Напомним, только в Дзержинском районе Ярославля пострадали не менее двух десятков ТСЖ и ЖСК, счета которых находились в банке «ВВБ», где сейчас введено внешнее управление. У них фактически «зависли» деньги, которые находились на счетах и были собраны на ремонт домов и прочие цели. Речь идет в том числе о платежах за жилищно-коммунальные услуги: деньги, исправно заплаченные людьми, со счетов ЖСК и ТСЖ списались, но поставщикам ресурсов так и не поступили. При этом под страховые выплаты ТСЖ и ЖСК, как юрлица, не попадают. В настоящее время жители общими силами подготовили обращение на имя губернатора Ярославской области.

«Правительство области в курсе ситуации. В данный момент выясняем, о каких суммах идёт речь, чтобы определить пути решения проблемы», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.

Остается надеяться, что о своих решениях региональные чиновники все же сообщат жителям, которые уже проводят стихийные народные сходы и готовят обращение к Президенту, так как никаких внятных разъяснений представители ТСЖ и ЖСК не смогли добиться ни в самом банке, ни в каком-либо другом месте.

ИА REGNUM следит за развитием ситуации.