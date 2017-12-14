Красноярск, 14 декабря, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин провёл первую рабочую встречу с Общественным советом по национальным вопросам при администрации города. Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, ключевыми темами обсуждения стали перспективы создания единой городской комплексной программы по гармонизации межнациональных отношений, проекты по социальной и культурной адаптации мигрантов, новые инициативы по сохранению в Красноярске спокойного межнационального климата.

Фото пресс-службы администрации Красноярска Мэр Красноярска Сергей Ерёмин провёл первую рабочую встречу с Общественным советом по национальным вопросам при администрации города

«Как говорится, согласие между людьми — крепче каменной стены, — отметил Сергей Еремин. — Нам важно сохранить и привить подрастающему поколению сибирские принципы солидарности. Для этого необходимо разрабатывать новые форматы межнационального общения, которые будут интересны как людям старшего поколения, так и молодёжи. Уверен, что хорошим подспорьем в этой работе станет новое пространство общественного центра «Дом дружбы народов Красноярского края». В ближайшее время будет рассматриваться возможность передачи в краевую собственность здания кинотеатра «Родина», и я уверен, что его обновлённые помещения позволят вывести межнациональное общение на новый уровень».

Главу города поддержал член совета общественной организации региональной осетинской национально-культурной автономии Красноярского края «Иристон» Владимир Гуриев.

«Новое здание Дома дружбы народов Красноярского края откроет огромные перспективы, позволит нам объединить и детей, организовать танцевальные, музыкальные, художественные кружки с национальным уклоном, даст новые возможности обмениваться опытом, реализовывать с различными диаспорами совместные инициативы», — выразил уверенность Гуриев.

Продолжая тему инициатив, председатель совета местной общественной организации «Кыргызская национально-культурная автономия» Назгуль Батаева отметила, что Красноярск это пилотная площадка для внедрения проектов по адаптации мигрантов.

«Именно в Красноярске с прошлого года мы начали реализовывать проект «Межнациональный центр социокультурной адаптации и интеграции трудовых мигрантов», который охватывает кыргызскую, узбекскую и таджикскую национально-культурные автономии, — заявила она. — Помимо взрослого населения, центр объединяет и детей, и студентов. Расположен он в Ленинском районе, помещение для него нам предоставила администрация города. Наши соотечественники получают абсолютно бесплатные консультации, которые позволяют им уверенно чувствовать себя в городе. Благодаря созданию центра, мы смогли реализовать интересный проект «Здравствуйте, соседи», когда ребятишки разных национальностей в очень дружелюбной обстановке наводят порядок во дворе, и всё это сопровождается весёлыми играми. Хочется, чтобы этот проект распространялся и в других районах города».

Председатель местной татарской национально-культурной автономии «Янарыш» Вагиз Файзуллин вышел с предложением о создании в Красноярске новой традиции, приуроченной к празднованию 9 мая.

«В одном из городов Татарстана в канун Дня Победы монтируются билборды с фотографией героя Великой Отечественной войны и краткой историей о нём. А устанавливаются такие рекламные щиты на улицах, названных в честь героев. В Красноярске таких улиц немало. Считаю, что появление такой традиции позволит красноярцам знать историю подвига своих земляков», — выразил мнение он.

Отдельно участники встречи остановились на новшествах проведения национальных праздников. Ежегодно в Красноярске проходит более 30 мероприятий, знакомящих с историей и культурой разных народов. По большей части события организуются на острове Татышев, где при поддержке Общественного совета по национальным вопросам в 2015 году была открыта площадка для общественных инициатив. Мэр города и руководители национально-культурных автономий сошлись во мнении, что интерес к самобытным народным традициям в городе есть, однако каждый национальный праздник должен развиваться, приобретать новые форматы.

Председатель совета красноярской местной общественной организации таджикской национально-культурной автономии «Ватан» Хайдарали Алимов представил концепцию двух новых мероприятий — межнационального фестиваля национального кино, музыки и костюмов «Мода. Музыка. Кино» и фестиваля народных состязаний.

«Такие мероприятия могут разнообразить событийную жизнь острова Татышев. А главное — помогут нам расширить возможности знакомства красноярцев и гостей города с национальной культурой», — подчеркнул он.

Также участники встречи предложили рассмотреть вариант создания на острове Татышев постоянно действующей площадки национальных подворий, где, в том числе, будет представлено кулинарное искусство. Как отметили руководители автономий, успешный опыт работы подобных этно-парков есть в нескольких городах России.

В завершение встречи Сергей Ерёмин отметил: «Считаю, что общение в межнациональной семье Красноярска должно заиграть новыми красками. Серьёзным элементом нашего сплочения должна стать Универсиада-2019. В течение предстоящего года в Красноярске нужно сформировать качественную индустрию гостеприимства, и в этой работе я рассчитываю на вашу помощь».