Москва, 14 декабря, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Хоккеисты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) получают излишне высокую заработную плату, заявил 14 декабря председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейные звезды

Председатель правления ФХР также отметил необходимость введения потолка зарплат для игроков КХЛ.

«Считаю, что в некоторых моментах у нас (в КХЛ, прим. ИА REGNUM ) зарплаты достаточно большие и не соответствуют тому минимуму, который сегодня есть в России», — заявил Ротенберг на Международном хоккейном форуме.

Кроме того, председатель правления ФХР отметил, что есть необходимость открытости информации о заработке в КХЛ.

«Надо, чтобы все было белое и открытое, чтобы все платили налоги», — добавил он.

Напомним, глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель выразил категорическое неприятие такого варианта развития событий, что российским хоккеистам в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) придется выступать на зимних Играх-2018 года в белой форме без символики и надписей, указывающих на происхождение команды.