Глава ФХР: Зарплаты хоккеистов КХЛ излишне высоки
Москва, 14 декабря, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Хоккеисты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) получают излишне высокую заработную плату, заявил 14 декабря председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг.
Председатель правления ФХР также отметил необходимость введения потолка зарплат для игроков КХЛ.
«Считаю, что в некоторых моментах у нас (в КХЛ, прим. ИА REGNUM ) зарплаты достаточно большие и не соответствуют тому минимуму, который сегодня есть в России», — заявил Ротенберг на Международном хоккейном форуме.
Кроме того, председатель правления ФХР отметил, что есть необходимость открытости информации о заработке в КХЛ.
«Надо, чтобы все было белое и открытое, чтобы все платили налоги», — добавил он.
Напомним, глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель выразил категорическое неприятие такого варианта развития событий, что российским хоккеистам в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) придется выступать на зимних Играх-2018 года в белой форме без символики и надписей, указывающих на происхождение команды.