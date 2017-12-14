Хабаровск, 14 декабря, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Бывший «Дальспецстрой», ныне Главное военно-строительное управление №6, массово сокращает работников. Так, уже до середины 2018 года своих рабочих мест лишатся две тысячи человек. По словам гендиректора ГВСУ №6 Андрея Назарова, все сокращения проведут в строгом соответствии с законом.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

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«Нарушений прав граждан при увольнении мы допускать не будем», — сообщил Назаров в ходе сегодняшнего выступления в рамках открытого форума военной прокуратуры Восточного военного округа в Хабаровске, отметив, что все увольнения согласованы еще несколько месяцев назад.

Это не первое сокращение штата предприятия. В 2017 году количество работающих стало меньше вдвое — было уволено почти 2,9 тыс. человек, сообщает портал vestiregion.ru.

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Как сообщало ИА REGNUM, все крупнейшие стройки ДФО с участием ФГУП «Дальспецстрой» с 2015 года сотрясали скандалы. Хронические неплатежи стали причиной голодовки, которую объявляли и рабочие на строительстве космодрома «Восточный». Со своими работниками строительный гигант — банкрот не рассчитался по сей день.

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В конце ноября ГВСУ №6 приступило к выплате задолженностей по зарплатам сотрудников. Планировалось выплатить свыше 60% задолженности в ближайшие дни. В течение 2017 года бывший «Дальспецстрой» сумел изыскать на погашение долгов по зарплате более 1,1 млрд рублей.