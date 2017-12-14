Киев, 14 декабря, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Украинские власти предложили лидеру партии «Движение новых сил» Михаилу Саакашвили пожить в 2018 году на Мальдивах. Об этом политик заявил на украинском телевидении, передает 14 декабря NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, его пытались задержать 200 человек и еще 30 правоохранителей пытались увезти его в тюрьму. Также экс-президент Грузии отметил, что ему предлагали выехать на год с Украины на Мальдивы или в Нидерланды.

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«То есть они мне говорят: если ты не хочешь попасть в большую беду, мы тебе возьмем билеты хоть в Нидерланды, хоть на Мальдивы, купим путевку на целый год, до 2019 года, только оставь нас в покое», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что выехать в другую страну ему предлагал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Бывший глава Одесской области подчеркнул, что ему угрожали экстрадицией в Грузию, если он не уедет.

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Напомним, задержать Саакашвили пытались 5 декабря, однако этому помешали его сторонники. Успешное задержание бывшего грузинского президента прошло 8 декабря, однако суд постановил 11 декабря отпустить Саакашвили.