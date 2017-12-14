Москва, 14 декабря, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Средние зарплаты федеральных госслужащих, которым указом Владимира Путина с 1 января 2018 года на 4% повысили оклад, до повышения варьировались от 60 до 228,5 тыс. рублей. Средняя начисленная зарплата госслужащих в федеральных органах власти за 2016 год составляла 115,7 тыс. рублей и относительно 2015 года выросла на 4%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Для сравнения, средняя начисленная зарплата в целом по России для всех специальности по итогам прошлого года была на уровне 36,7 тыс. рублей. И даже по итогам сентября 2017 года средняя зарплата россиян (38,08 тыс. рублей) более чем в три раза ниже, чем у чиновников за 2016 год.

Напомним, президентским указом месячные оклады увеличены дипработникам министерства иностранных дел страны, консульств и представительств, а также федеральным государственным служащим.

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По данным Росстата, по итогам 2016 года по всем ветвям власти в федеральных органах трудились 38 тыс. госслужащих и их укомплектованность составила 85,6%. При этом по 46 федеральным ведомствам, что составляет почти 70% от общего числа, зарплаты госслужащих были ниже средней по экономике Москвы на тот период — менее 87,1 тыс. рублей. А в районе 60 тыс. рублей в 2016 году зарабатывали только госслужащие трёх федеральных ведомств.

Самые высокие зарплаты были у служащих аппарата правительства РФ — 228 475 рублей, что даже выше, чем в администрации президента РФ (218 648 рублей). Далее по нисходящей идут зарплаты госслужащих Счётной палаты — 180 691 рубль, Совета Федерации — 176 149 рублей и Госдумы — 154 848 рублей.

Из министерств самая высокая средняя зарплата после МИД РФ (147,23 тыс. рублей) была у госслужащих Минфина РФ — 140 107 рублей и министерства по делам ГО и ЧС — 137 867 рублей.

Выше 100 тыс. рублей зарплаты начисляли в следующих федеральных ведомствах: федеральном агентстве специального строительства — 114 513 рублей, Управлении делами президента РФ (федеральное агентство) — 117 930 рублей, министерстве по развитию Дальнего Востока — 113 910 рублей, министерстве по делам Северного Кавказа — 100 873 рубля, Федеральной налоговой службе — 117 840 рублей, федеральном казначействе — 120 251 рубль, министерстве экономического развития — 112 100 рублей, федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии — 108 639 рублей, федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору — 101 653 рубля, Конституционном суде — 136 175 рублей, Верховном суде — 130 412 рублей и ЦИК РФ — 109 993 рубля.

Для сравнения, в ПФО средняя месячная зарплата госслужащих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти за 2016 год составляла 36 191 рубль. Самые высокие зарплаты в округе имели служащие в Башкирии — 40 811 рублей, Пермском крае — 40 279 рублей и Татарии — 37 529 рублей. Самые маленькие были в Мордовии — 31 185 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина на 4% оклады федеральным государственным гражданским служащим повышают с 1 января 2018 года. Обеспечить данные расходы поручено правительству РФ.