Ростов, Ярославская область, 14 декабря, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области исключил гору Святой Марии в Ростовском районе из числа выявленных объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил настоятель храма Михаила Архангела села Новотроицкое Александр Парфёнов.

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«Это произошло после того, как министерство культуры отказало в присвоении горе статуса объекта культурного наследия федерального значения. Как оказалось, в своем приказе минкульт потребовал исключить гору и из числа выявленных памятников. Департамент исполнил это предписание. Но мы будем заново готовить документы, уже на статус объекта культурного наследия регионального значения. Позиция минкульта, честно говоря, удивляет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM сообщил настоятель храма Михаила Архангела села Новотроицкое Александр Парфёнов.

Рядом с горой разрабатывается песчаный карьер, и защитники горы беспокоятся, что решение федеральных и региональных властей на руку тем, кто занимается добычей полезных ископаемых. Ведь статус выявленного объекта запрещал проводить какие-либо работы на нем.

Сейчас в музее-заповеднике «Ростовский кремль» готовится выставка археологических находок, сделанных на горе Святой Марии. В результате исследований, которые в 2016—2017 годах проводил археологический отдел музея-заповедника, на Горе обнаружено четыре новых поселения: одно раннее (XII-XII вв) — именно его жители хоронили умерших в курганном могильнике, — и три поселения более позднего времени ( от XIII—XVI вв).Самой яркой находкой являются два идентичных креста-реликвария, датированные второй половиной XII — первой третью XIII в. Найдена также каменная пластина, изготовленная человеком более 6000 лет назад, которая указывает на возможность обнаружения здесь более древних памятников. Выставка откроется 19 декабря.

Гора святой Марии вошла в историю благодаря летописному сообщению 1216 года, согласно которому у церкви святой Марии произошла встреча ростовского и новгородского князей и их войск перед битвой на Липице. Это первое письменное упоминание сельского поселения на территории современной Ярославской области.