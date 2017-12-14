Ярославскую гору Святой Марии исключили из списка объектов наследия
Ростов, Ярославская область, 14 декабря, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области исключил гору Святой Марии в Ростовском районе из числа выявленных объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил настоятель храма Михаила Архангела села Новотроицкое Александр Парфёнов.
«Это произошло после того, как министерство культуры отказало в присвоении горе статуса объекта культурного наследия федерального значения. Как оказалось, в своем приказе минкульт потребовал исключить гору и из числа выявленных памятников. Департамент исполнил это предписание. Но мы будем заново готовить документы, уже на статус объекта культурного наследия регионального значения. Позиция минкульта, честно говоря, удивляет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM сообщил настоятель храма Михаила Архангела села Новотроицкое Александр Парфёнов.
Рядом с горой разрабатывается песчаный карьер, и защитники горы беспокоятся, что решение федеральных и региональных властей на руку тем, кто занимается добычей полезных ископаемых. Ведь статус выявленного объекта запрещал проводить какие-либо работы на нем.
Сейчас в музее-заповеднике «Ростовский кремль» готовится выставка археологических находок, сделанных на горе Святой Марии. В результате исследований, которые в 2016—2017 годах проводил археологический отдел музея-заповедника, на Горе обнаружено четыре новых поселения: одно раннее (XII-XII вв) — именно его жители хоронили умерших в курганном могильнике, — и три поселения более позднего времени (
Гора святой Марии вошла в историю благодаря летописному сообщению 1216 года, согласно которому у церкви святой Марии произошла встреча ростовского и новгородского князей и их войск перед битвой на Липице. Это первое письменное упоминание сельского поселения на территории современной Ярославской области.