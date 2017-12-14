Москва, 14 декабря, 2017, 11:51 — ИА Регнум. За две недели до Нового года в Москву придет весенняя погода. Так, уже 16 декабря в российской столице ожидается около 6 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

"Сегодня-завтра днем (14—15 декабря) в мегаполисе +1…+2 градуса, пройдут небольшие снегопады, — говорится в сообщении. — В субботу (16 декабря) они сменятся дождями, а термометры покажут около +6 градусов. Это уровень рекорда тепла 2006 г».

Отмечается, что, пройдя субботний пик, температура воздуха будет постепенно понижаться. Так, 17 и 18 декабря в столице уже будет до двух градусов тепла.

Ранее «Метеоновости» сообщали, что в Москве и Подмосковье с начала декабря текущего года выпало около 50% месячной нормы осадков.

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