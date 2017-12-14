Инсулиновый скандал в Иркутске: минздрав обвинил местные СМИ в предвзятости
Иркутск, 14 декабря, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Иркутской области готовится организовать брифинг и подвергнуть остракизму представителей СМИ, раздувающих «инсулиновый скандал», а также публикующих другую фейковую информацию на медицинские темы. Уведомление об этом с пометкой «Молния!» размещено сегодня, 14 декабря, на официальном сайте ведомства.
«Совершается очередная попытка информационной атаки в отношении медицинских работников, главных врачей иркутских поликлиник, руководства минздрава региона. На этот раз темой для провокации стала поставка инсулина для льготных категорий граждан. В очередной раз люди, благодаря которым здравоохранение Иркутской области опустилось в 2013—2015 годах на 81-е место, пытаются дискредитировать сферу здравоохранения», — заявляет областное министерство здравоохранения.
Из сообщения также следует, что информационные атаки на медицинскую отрасль региона были и ранее.
«Сайты «Ирк.ру» и «Бабр» в прошлом и нынешнем году публиковали фейковую информацию, сообщалось о якобы запрете плановых госпитализаций и операций в больницах города, якобы массовой гибели младенцев, снижении заработной платы медицинских работников, и другую фейковую информацию. При этом ссылка была на анонимные источники.
В этот раз фейковую информацию распространяют сайты «Иркутск медиа» и «Ирсити». Они сообщают недостоверную информацию, ссылаясь на анонимные источники, без указания конкретных поликлиник и льготополучателей. При этом сайт «Иркутск медиа» игнорирует многочисленные опровержения и объяснения сотрудников пресс-службы минздрава, которые были даны 13 декабря. Неоднократные опровержения не доходят до адресатов», — заявляют в министерстве.
Информация о том, что жители Иркутска жалуются на отсутствие инсулина в аптеках, действительно опубликована рядом иркутских СМИ. В частности, есть она и на упомянутом выше babr24.com. Коллеги пишут о том, что жизненно важный препарат для больных сахарным диабетом отсутствует в нескольких аптеках города, в частности в микрорайоне Ново-Ленино и Иркутске-II. При этом уточняется, что препарат закончился по бесплатной, льготной выдаче. В свободной продаже он есть (стоимость одной ампулы достигает 300 рублей, а хватает её всего на неделю).
«Сообщаем, что в реальности в аптеках сформирован запас инсулина, поставки препарата идут без сбоев. С целью опровергнуть фейковую информацию завтра в пятницу 15 декабря в минздраве состоится брифинг. Руководство минздрава, главные врачи медицинских организаций и главные внештатные специалисты дадут объективную и достоверную информацию», — заявляют по этому поводу в областном минздраве.
Доподлинно узнать, можно ли сейчас в Иркутске приобрести жизненно необходимый препарат по бесплатному рецепту, не удалось. По телефону горячей линии в областном министерстве корреспонденту ИА REGNUM уклончиво заявили, что по каждому рецепту работа ведется индивидуально.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее перебои с лекарствами для льготников наблюдались в Хакасии. Причём местные власти объясняли это несостоявшимися по причине отсутствия заявок от поставщиков лекарственных препаратов аукционами, а также по причине дефектуры по некоторым позициям на фармацевтическом рынке страны.
Читайте также: Перебои с лекарствами для льготников: в минздраве Хакасии назвали причину
Между тем в Петербурге перебои с поставками инсулина за последние 2 года стали обычным делом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM страдающие диабетом горожане, рецепты на короткий и длинный (пролонгированный) инсулин в поликлиниках выписывают, но в аптеках препаратов нет. Такая ситуация в северной столице наблюдалась в конце ноября 2017 года.
Читайте также: В Петербурге нет инсулина уже неделю
Ранее о схожих проблемах поступали сообщения из Кургана и Новосибирской области.
Читайте также: В Кургане — дефицит инсулина
Читайте также: Инсулиновая борьба за правду: население и власть расходятся в оценках