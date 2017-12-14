Иркутск, 14 декабря, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Иркутской области готовится организовать брифинг и подвергнуть остракизму представителей СМИ, раздувающих «инсулиновый скандал», а также публикующих другую фейковую информацию на медицинские темы. Уведомление об этом с пометкой «Молния!» размещено сегодня, 14 декабря, на официальном сайте ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Фрагмент страницы, на которой министерство здравоохранения Иркутской области извещает об информационной диверсии

«Совершается очередная попытка информационной атаки в отношении медицинских работников, главных врачей иркутских поликлиник, руководства минздрава региона. На этот раз темой для провокации стала поставка инсулина для льготных категорий граждан. В очередной раз люди, благодаря которым здравоохранение Иркутской области опустилось в 2013—2015 годах на 81-е место, пытаются дискредитировать сферу здравоохранения», — заявляет областное министерство здравоохранения.

Из сообщения также следует, что информационные атаки на медицинскую отрасль региона были и ранее.

«Сайты «Ирк.ру» и «Бабр» в прошлом и нынешнем году публиковали фейковую информацию, сообщалось о якобы запрете плановых госпитализаций и операций в больницах города, якобы массовой гибели младенцев, снижении заработной платы медицинских работников, и другую фейковую информацию. При этом ссылка была на анонимные источники.

В этот раз фейковую информацию распространяют сайты «Иркутск медиа» и «Ирсити». Они сообщают недостоверную информацию, ссылаясь на анонимные источники, без указания конкретных поликлиник и льготополучателей. При этом сайт «Иркутск медиа» игнорирует многочисленные опровержения и объяснения сотрудников пресс-службы минздрава, которые были даны 13 декабря. Неоднократные опровержения не доходят до адресатов», — заявляют в министерстве.

Информация о том, что жители Иркутска жалуются на отсутствие инсулина в аптеках, действительно опубликована рядом иркутских СМИ. В частности, есть она и на упомянутом выше babr24.com. Коллеги пишут о том, что жизненно важный препарат для больных сахарным диабетом отсутствует в нескольких аптеках города, в частности в микрорайоне Ново-Ленино и Иркутске-II. При этом уточняется, что препарат закончился по бесплатной, льготной выдаче. В свободной продаже он есть (стоимость одной ампулы достигает 300 рублей, а хватает её всего на неделю).

«Сообщаем, что в реальности в аптеках сформирован запас инсулина, поставки препарата идут без сбоев. С целью опровергнуть фейковую информацию завтра в пятницу 15 декабря в минздраве состоится брифинг. Руководство минздрава, главные врачи медицинских организаций и главные внештатные специалисты дадут объективную и достоверную информацию», — заявляют по этому поводу в областном минздраве.

Доподлинно узнать, можно ли сейчас в Иркутске приобрести жизненно необходимый препарат по бесплатному рецепту, не удалось. По телефону горячей линии в областном министерстве корреспонденту ИА REGNUM уклончиво заявили, что по каждому рецепту работа ведется индивидуально.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее перебои с лекарствами для льготников наблюдались в Хакасии. Причём местные власти объясняли это несостоявшимися по причине отсутствия заявок от поставщиков лекарственных препаратов аукционами, а также по причине дефектуры по некоторым позициям на фармацевтическом рынке страны.

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Между тем в Петербурге перебои с поставками инсулина за последние 2 года стали обычным делом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM страдающие диабетом горожане, рецепты на короткий и длинный (пролонгированный) инсулин в поликлиниках выписывают, но в аптеках препаратов нет. Такая ситуация в северной столице наблюдалась в конце ноября 2017 года.

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Ранее о схожих проблемах поступали сообщения из Кургана и Новосибирской области.

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