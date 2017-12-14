Киев, 14 декабря, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Суд не успел подготовить к назначенному сроку полный текст решения по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил адвокат подозреваемого Руслан Чернолуцкий, сообщает 14 декабря «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, текст судебного решения должен был быть зачитан судьей в 09:00 14 декабря, однако из-за сложности дела и загруженности судьи полный текст подготовлен не был. Адвокат отметил, что решение суда может быть оглашено на следующей неделе с 18 по 24 ноября.

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«Объявление будет в другой день. Когда именно, мы обязательно получим эту информацию от судьи», — сказал Чернолуцкий.

Он также добавил, что защита Саакашвили уверена в своих доказательствах невиновности бывшего главы Одесской области и готова к подаче генеральной прокуратурой Украины апелляции на решение суда.

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Напомним, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили пытались задержать 5 декабря, однако сторонники бывшего грузинского президента «отбили» Саакашвили у правоохранителей. Позже политик все-таки был задержан, однако 11 декабря по решению суда был отпущен.