Адвокат Саакашвили: Судья не успел подготовить решение по нашему делу
Киев, 14 декабря, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Суд не успел подготовить к назначенному сроку полный текст решения по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил адвокат подозреваемого Руслан Чернолуцкий, сообщает 14 декабря «Украинская правда».
По его словам, текст судебного решения должен был быть зачитан судьей в 09:00 14 декабря, однако из-за сложности дела и загруженности судьи полный текст подготовлен не был. Адвокат отметил, что решение суда может быть оглашено на следующей неделе с 18 по 24 ноября.
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«Объявление будет в другой день. Когда именно, мы обязательно получим эту информацию от судьи», — сказал Чернолуцкий.
Он также добавил, что защита Саакашвили уверена в своих доказательствах невиновности бывшего главы Одесской области и готова к подаче генеральной прокуратурой Украины апелляции на решение суда.
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Напомним, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили пытались задержать 5 декабря, однако сторонники бывшего грузинского президента «отбили» Саакашвили у правоохранителей. Позже политик все-таки был задержан, однако 11 декабря по решению суда был отпущен.