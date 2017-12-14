Киев, 14 декабря, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью «Первому радио» (Грузия), что не боится тюрьмы. Это он понял в киевском СИЗО.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Оказалось, удивился Саакашвили, что он вообще не боится заключения, даже в самой худшей форме.

«Первый день самый тяжелый, когда посадили и сказали, что сидеть мне здесь несколько лет, а затем еще несколько лет в Грузии», — уточнил политик.

Он пояснил, что уже на второй день был в хорошей форме.

«Так что я испытал себя во всех ситуациях и не боюсь ни пуль и ни тюрем», — сказал Саакашвили, добавив, что уверен в победе оппозиции на Украине.

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Напомним, Саакашвили был задержан 8 декабря по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. 11 декабря суд Киева принял решение выпустить его.

Новое судебное заседание по его делу состоится 18 декабря. Сам политик 13 декабря заявил, что ему и созданной им организации финансово помогает «средний бизнес», а не российские олигархи.