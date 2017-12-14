Москва, 14 декабря, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В ЛДПР возмущены заявлением пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова о том, что у Владимира Путина пока нет конкурентов на предстоящих в марте выборах президента страны, и обратились с открытым письмом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пескову указали на то, что он пресс-секретарь президента России, попросили решать вопросы главы государства, призвав не давать оценок другим кандидатам.

«Вам никто такого права не давал», — говорится в распространенном открытом письме к Пескову.

Власти обвинили в зачистке политического пространства.

«Что значит, конкурент Путину не созрел? Вы зачистили все политическое поле и говорите о каком-то созревании», — отмечают в ЛДПР.

Пескову указали — «чтобы что-то созрело, надо не ядохимикатами удобрять это поле, а создавать одинаковые условия для роста».

"Во-вторых, такими заявлениями Вы унижаете 150 миллионов наших граждан. В конце концов, почитайте интернет, и Вы поймете, что на самом деле думают люди о нынешней власти», — советуют в ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах-2018 Кремль видит много достойных кандидатов в президенты, но конкурентов Путину не видит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК). «Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко», — подчеркнул Песков.

Выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года.