Калуга, 14 декабря, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В Калужской области не прерывается череда ночных пожаров в жилых домах. С начала 2017 года число зафиксировали 666 крупных возгораний в жилом секторе. Об этом 14 декабря заявил на пресс-конференции 14 декабря начальник управления надзорной деятельности Александр Трифонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixel-mixer Пожар

По словам Трифонова, основными причинами пожаров в жилом секторе чаще всего становились нарушения правил эксплуатации электрооборудования (264 пожара). На втором месте находится неосторожное обращение с огнём (251 пожар), на печное отопление пришлось 116 пожаров, на поджоги — 125. Один пожар произошёл по вине малолетнего ребёнка, игравшего с огнём.

Всего с начало 2017 года на территории калужского региона произошло 882 пожара. Это на 45 возгораний меньше, нежели за аналогичный период 2016 года. На 7% сократилось количество погибших людей, а количество людей, получивших травмы на пожарах, уменьшилось на 14, 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря 2017 года в калужском посёлке Оболенское Малоярославецкого района пожар унёс жизни семи человек Среди погибших было двое детей. В сгоревшем доме находились женщина 1953 года рождения, четверо её сыновей в возрасте от 36 до 44 лет и двое внуков одного и двух лет. В результате пожара одноэтажный деревянный жилой дом сгорел полностью. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Напомним, только в период с 20 по 26 ноября 2017 года в калужском регионе на пожаре погибли четыре человека, сгорело два частных дома и квартира. Всего в январе — октябре 2017 года на территории региона в пожарах погибли 60 человек.

По данным следственных органов, 12 декабря 2017 года в ходе тушения пожара в бане, расположенной в деревне Березовка Жиздринского района, обнаружено тело сгоревшего 54-летнего мужчины. Проводится проверка.