Лозанна, Швейцария, 14 декабря, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Допинг-тесты спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2006 года в Турине, признаны чистыми. Таким образом Международный олимпийский комитет (МОК) снял обвинения в допинге с двукратной олимпийской чемпионки Кристины Шмигун-Вяхи из Эстонии, сообщает 13 декабря сайт МОК.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

Комиссия МОК сообщила, что все перепроверенные допинг-тесты не содержат признаков запрещенных веществ. Таким образом, с двукратной олимпийской чемпионки Турина Шмигун-Вяхи снято подозрение в употреблении запрещенных препаратов.

Сама Шмигун-Вяхи сообщила изданию ERR, что у нее сегодня «счастливый день». Отмечается, что подозрение в применении запрещенных препаратов было предъявлено эстонской лыжнице три года назад.

Напомним, в 2014 году спортсменка была информирована, что при перепроверке допинг-проб, взятых с 12 по 16 февраля на Олимпийских играх в Турине, в А-пробах не было найдено допинга, однако в тестах нашли следы неких веществ, вызвавших подозрения в использовании неразрешенных препаратов.

Кристина Шмигун-Вяхи неоднократно подчеркивала с тех пор, что никогда не употребляла допинг.

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