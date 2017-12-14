В Ярославле восстановили живопись в церкви Петра и Павла
Ярославль, 14 декабря, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В храме Петра и Павла в Ярославле реставраторы восстановили храмовую живопись XIX века. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Более 33 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета по программе «Культура России». На эти деньги реставрирована живопись и лепной декор. Также сделаны штукатурные работы и ремонт кирпичной кладки, стропильной системы и кровли здания.
«Мы реставрировали около 320 квадратных метров живописи на сводах и стенах. Там были дыры после штробления, проведения труб, много было закрашено или зашпаклевано. Работы начали в июле», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта по реставрации храма Харалампий Долесов.
По словам настоятеля церкви игумена Антония, живопись была закрашена в 1936 году, от глаз людей были скрыты сюжеты Евангелия. После того как работы будет полностью закончены, пройдет освящение храма.
Планировалось, что все ремонтные работы будут завершены в марте следующего года, но реставраторы планируют закончить их уже в декабре. Церковь Петра и Павла была построена в Ярославле на средства промышленников Затрапезновых в 18 веке по образцу Петропавловского собора в Петербурге при создании обширного комплекса Ярославской Большой мануфактуры.