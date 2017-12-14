Ярославль, 14 декабря, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В храме Петра и Павла в Ярославле реставраторы восстановили храмовую живопись XIX века. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Павла Паладьева группы «Мой Ярославль» в Facebook Реставрация живописи Петропавловского храма в Ярославле

Более 33 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета по программе «Культура России». На эти деньги реставрирована живопись и лепной декор. Также сделаны штукатурные работы и ремонт кирпичной кладки, стропильной системы и кровли здания.

«Мы реставрировали около 320 квадратных метров живописи на сводах и стенах. Там были дыры после штробления, проведения труб, много было закрашено или зашпаклевано. Работы начали в июле», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта по реставрации храма Харалампий Долесов.

По словам настоятеля церкви игумена Антония, живопись была закрашена в 1936 году, от глаз людей были скрыты сюжеты Евангелия. После того как работы будет полностью закончены, пройдет освящение храма.

Планировалось, что все ремонтные работы будут завершены в марте следующего года, но реставраторы планируют закончить их уже в декабре. Церковь Петра и Павла была построена в Ярославле на средства промышленников Затрапезновых в 18 веке по образцу Петропавловского собора в Петербурге при создании обширного комплекса Ярославской Большой мануфактуры.