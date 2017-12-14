Госдуме предложили запретить оправдание геноцида русских
Москва, 14 декабря, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Госдуме принять закон, запрещающий оправдание геноцида русских, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
«Необходимо принять закон, который запретит оправдание геноцида русских», — сказал парламентарий.
Русский народ в XX веке несколько раз сталкивался с попытками истребления, жуткими репрессиями, указал он.
Так, напомнил Жириновский, во время Первой мировой войны первые в Европе концлагеря были предназначены именно для русских — Талергоф и Терезин, в годы Второй мировой войны Гитлер ставил задачу истребления большей части славян и порабощения оставшихся, были локальные репрессии против русских и в конце 20-го века в некоторых постсоветских республиках.
«Сегодня русских уничтожают на юго-востоке Украины, уже 10 тыс. человек погибли. В Латвии, в русской Риге русские люди имеют унизительный статус «неграждан», — перечислил депутат.
В ходе обсуждения закона о пожизненном наказании за вербовку террористов Жириновский предложил принять закон о пожизненном лишении свободы для тех, кто оправдывает массовый террор.