Москва, 14 декабря, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Госдуме принять закон, запрещающий оправдание геноцида русских, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Необходимо принять закон, который запретит оправдание геноцида русских», — сказал парламентарий.

Русский народ в XX веке несколько раз сталкивался с попытками истребления, жуткими репрессиями, указал он.

Так, напомнил Жириновский, во время Первой мировой войны первые в Европе концлагеря были предназначены именно для русских — Талергоф и Терезин, в годы Второй мировой войны Гитлер ставил задачу истребления большей части славян и порабощения оставшихся, были локальные репрессии против русских и в конце 20-го века в некоторых постсоветских республиках.

«Сегодня русских уничтожают на юго-востоке Украины, уже 10 тыс. человек погибли. В Латвии, в русской Риге русские люди имеют унизительный статус «неграждан», — перечислил депутат.

В ходе обсуждения закона о пожизненном наказании за вербовку террористов Жириновский предложил принять закон о пожизненном лишении свободы для тех, кто оправдывает массовый террор.