Берлин, 14 декабря, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В немецком городе Эринген арестовали 63-летнего беженца из Ирана, которого обвинили в сексуальных домогательствах к трем детям, сообщает Breitbart.

Keith Allison Арест

Инцидент произошел в общественном бассейне, где беженец домогался до двух девочек 9 и 11 лет, а также семилетнего мальчика. По данным издания, мужчина в течение нескольких минут трогал половые органы мальчика.

Дети сразу рассказали об этом своим родителям, после чего сотрудники бассейна немедленно вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, проводится расследование.

Отмечается, что это не единственный подобный случай домогательств со стороны беженцев в бассейнах Германии и Австрии. Так, в начале 2017 года в Вене был арестован 42-летний беженец из Сирии, которого обвинили в растлении 10-летней девочки.

Кроме того, в прошлом году было зафиксировано сразу несколько случаев сексуальных домогательств к девочкам в возрасте 12—13 лет в Эссене и Берлине.

Напомним, по данным министерства внутренних дел Баварии, за первые шесть месяцев 2017 года было зафиксировано 685 преступлений сексуального характера со стороны беженцев, что на 47,9% больше показателя аналогичного периода 2016 года.

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