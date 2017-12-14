Нижний Тагил, Свердловская область, 14 декабря, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Рассмотрение по существу уголовного дела о невыплате зарплаты на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий началось 14 декабря в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила.

w100pebble Правосудие

«Суд начал рассмотрение уголовного дела по существу. Судебное заседание открытое», — сообщил собеседник агентства.

Учредитель Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денис Кокорин оказался в поле зрения правоохранительных органов после обращения работников завода к президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии» в июне 2017 года.

Читайте также: Путин потребовал разобраться с невыплатой зарплаты в Нижнем Тагиле

Следствие установило, что в период с декабря 2015 года по январь 2017 года на предприятии образовалась задолженность в размере около 10 млн рублей перед 200 работниками.

При этом руководство завода использовало схемы сокрытия средств, предназначенных для уплаты налогов или сборов. Также был выявлен факт мошенничества на сумму более 32 млн рублей.

Читайте также: Дело в отношении возмутившей Путина тагильской «борзоты» передано в суд

Проблемы с выплатами продолжались до тех пор, пока внимание проблеме не уделил глава государства. Президент поручил Генпрокуратуре провести проверку, вследствие чего руководство нашло возможность оплачивать долги перед работниками.