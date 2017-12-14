Минск, 14 декабря, 2017, 17:24 — ИА Регнум. За первые десять месяцев 2017 года объем внешнеторгового оборота товаров Белоруссии увеличился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики, опубликованные 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Так, по данным Белстата, в январе — октябре текущего года внешнеторговый оборот товаров Белоруссии составил немногим более $51 млн. Экспорт составил около $23,7 млн, что на 22,6% больше по отношению к тому же периоду прошлого года. Импорт составил $27,3 млн, а это на 22,7% больше по сравнению с январем — октябрем 2016 года.

За этот же период поставки товаров в натуральном выражении выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Импорт вырос почти на 13% при росте средних цен экспорта почти на 15%, а импорта — на 8,7%.

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Напомним, что по итогам 2015 года внешняя торговля Белоруссии значительно упала. Это стало логичным следствием кризиса, который усугубился в 2014 году. Согласно данным Белстата за 2015 год, объём внешней торговли товарами республики рухнул на 25,6% и составил чуть менее $57 млрд. Экспорт тогда сократился на 26%, а импорт на 25,2%. В это время особенно заметно упала взаимная торговля с традиционными партнёрами. Например, с РФ — на 26,3% до примерно $27,5 млрд. С партнёрами по ЕАЭС товарооборот Белоруссии составил $28,2045 млрд, что на 26,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Тогда взаимная торговля с Казахстаном и Киргизией сократилась почти вдвое.

За 2015 год товарооборот Белоруссии со странами СНГ уменьшился на 28,4% до $32,4174 млрд, что стало причиной отрицательного сальдо для республики в размере более чем $4 млрд. В это же время товарооборот со странами ЕС упал на 28,3%.

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Как передавало ИА REGNUM, объемы внешней торговли Белоруссии сокращались, а протяжении нескольких лет. Причем падение экспорта президент республики Александр Лукашенко связал с кризисом в России, заявив, что из-за этого на российском рынке не покупают «качественные» белорусские товары.

2016 год, как говорил Лукашенко, стал одним из самых тяжёлых для Белоруссии. В 2017 году экономические положение страны стало выравниваться, во многом не без помощи иностранных, в особенности российских кредитов.