Ярославль, 14 декабря, 2017, 10:49 — ИА Регнум. С 2014 года в Ярославскую область по программе переселения соотечественников приехали 4964 человека, в основном — граждане Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Pixabay.com Чемодан

Региональная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» была принята в мае 2014 года, в разгар событий на Донбассе. В Ярославскую область тогда хлынул поток беженцев. Программа должна была создать условия для переселения соотечественников и обеспечения притока трудовых ресурсов в экономику области.

Как следует из данных региональных властей, многие беженцы остались в регионе, и переселение продолжается. Только в этом году в область переехали 645 человек. 61 процент выбрали города, прежде всего Ярославль и Рыбинск.

Программа помогает не только переехать, но и получить гражданство России в ускоренном порядке. Некоторым семьям выдается единовременное пособие на жилищное обустройство. Это многодетные семьи, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет, одинокие родители и студенты. Размер единовременного пособия в этом году составил 15 тысяч рублей, для многодетных — 30 тысяч рублей.